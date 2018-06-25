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Рекорд по числу пенальти на одном мундиале установлен в России

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Рекорд по количеству пенальти на одном чемпионате мира по футболу установлен на текущем мундиале в России. В ходе ЧМ-2018 судьи уже назначили 19 одиннадцатиметровых.

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Прежнее рекордное количество пенальти — 18 — было назначено на турнирах в Италии в 1990 году, во Франции в 1998 году, а также на первенствах в Южной Корее и Японии в 2002 году.

19-й пенальти был назначен в хода матча между сборными Португалии и Ирана, на 53-й минуте встречи, которая проходит в Саранске. 

По данным агентства ТАСС, из назначенных на текущем мундиале 19 пенальти игроки смогли реализовать 14 ударов (73,7%).

Ранее в группе В сборная Португалии сыграла с Испанией и Марокко. По итогам обеих встреч Роналду был признан лучшим игроком прошедших матчей.

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