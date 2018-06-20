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Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия–Марокко‍

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча чемпионата мира с командой Марокко, который прошел на московском стадионе «Лужники» 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Футболист стал автором гола в данном матче, который обеспечил португальцам победу со счетом 1:0. Для Роналду этот гол стал 85-м за время его выступления на чемпионатах мира, что сделало его лучшим бомбардиром европейских сборных, уточняет «РИА Новости».

Предыдущее достижение принадлежало венгерскому спортсмену Ференцу Пушкашу, который забил 84 мяча.

Победа сборной Португалии над Марокко вывела страну в лидеры группы B — матч против Испании, состоявшийся 15 июня, закончился со счетом 3:3. Все три гола от сборной Португалии забил Роналду.

В следующем матче, который состоится 25 июня в Саранске, португальцы сыграют с командой Ирана.

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