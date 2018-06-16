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Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Испания

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча против Испании, заявила пресс-служба Международной федерации футбола в пятницу, 15 июня.

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью со счетом 3:3 в Сочи, Роналду забил все три мяча.

Во втором туре группы В сборной Португалии предстоит встреча с Марокко (20 июня, Москва) и с Ираном (25 июня, Саранск). Во время турнира португальская команда будет проживать на базе «Сатурна» в подмосковном Кратово.

9 июня сообщалось, что сборную Португалии встретили на базе в подмосковном Кратово с хлебом и солью.

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