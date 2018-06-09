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Роналду отведал каравай под мелодию «Подмосковных вечеров»

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Одного из фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу — сборную Португалии — встретили на базе в подмосковном Кратово с хлебом и солью. 

Как передает «РИА Новости», после торжественной церемонии и фотосъемки к португальским футболистам подошла девушка в традиционном русском наряде и предложила отведать каравай под песню «Подмосковные вечера». Роналду одним из первых попробовал угощение.

На ЧМ-2018 португальцы сыграют в группе B. За выход из группы им предстоит побороться со сборными Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск). Во время турнира португальская команда будет проживать на базе «Сатурна» в подмосковном Кратово. Открытая тренировка сборной состоится в воскресенье, 10 июня.

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