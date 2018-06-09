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Президент УЕФА уверен в успешном проведении ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Чемпионат мира по футболу – 2018, который стартует через несколько дней, пройдет на самом высшем уровне. Таким образом президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин прокомментировал готовность России к предстоящему мундиалю.

По словам Чеферина, Россия готова принять чемпионат мира и матчи турнира доставят истинное наслаждение всем почитателям этого самого популярного на планете вида спорта. «Я думаю, что это будет успешный чемпионат мира, который запомнится на долгие годы», — цитирует ТАСС заявление Чеферина.

Президент УЕФА выразил уверенность, что предстоящий турнир стимулирует подрастающее поколение на новые спортивные достижения и популяризирует игру в России. Он поблагодарил оргкомитет ЧМ-2018 за блестяще проведенную работу, сообщает сайт kp.ru.

Ранее глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино также отметил успешную подготовку России к мундиалю. По словам главы федерации, к проведению главного футбольного турнира планеты все 11 стадионов и соответствующая инфраструктура готовы на 100%.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборные команды 32 стран мира поборются за звание лучшей. Первый матч состоится в Москве 14 июня между сборными России и Саудовской Аравии.

Накануне в продажу поступила последняя крупная партия билетов на все матчи предстоящего чемпионата мира — 100 тыс. билетов.

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