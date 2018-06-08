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Последняя крупная партия билетов на ЧМ-2018 поступила в продажу

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Последняя крупная партия билетов на все матчи предстоящего чемпионата мира по футболу — 100 тыс. билетов — поступила в продажу.

Их можно приобрести на официальном сайте Международной федерации футбола (FIFA). К настоящему моменту на матчи мундиаля уже продано 2,4 млн билетов, более 800 тыс. из которых купили российские болельщики. Из западных любителей футбола активнее всего проявляют себя американские болельщики.

Россию за время проведения ЧМ-2018 посетят 1,5 млн болельщиков из разных стран мира. Они уже начали прибывать в города, где пройдут матчи.

Первые участники турнира также уже прилетели в Россию. Так, сборная Испании — один из фаворитов чемпионата — прибыла в Краснодар, а в Саранск приехали панамские футболисты, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне на Триумфальной площади в Москве запустили часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Президент FIFA Джанни Инфантино посетит все матчи мундиаля.

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