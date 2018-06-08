США призвали наградить победителей ЧМ-2018 «за пределами России»

Хельсинкская комиссия при федеральном правительстве США призвала провести церемонию награждения победителей ЧМ-2018 «за пределами России». Об этом говорится в докладе комиссии.

«В идеале FIFA следовало бы организовать церемонию вручения кубка мира на нейтральной территории за пределами России», — приводит RT текст документа.

Кроме того, в докладе Хельсинкской комиссии содержится призыв не выражать «публичного одобрения в адрес Владимира Путина как главы государства, принимающего этот турнир».

Также представители комиссии подтвердили, что чиновники в США пытались помешать проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России, однако на таком позднем этапе у них не осталось «практически никаких шансов такого исхода».

В августе 2017 года законодатели США обратились в FIFA с просьбой о расследовании сообщений о якобы эксплуатации рабочих из КНДР на стройках объектов ЧМ-2018 в России. Тогда же парламентарии призывали отобрать у РФ право проведения мундиаля.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.