Украинские правые радикалы могут устроить провокации на ЧМ-2018

Украинские правые радикалы могут устроить провокации во время чемпионата мира по футболу, заявили «Известиям» в организации Sport for all, которая является участником FARE network (международная сеть, борющаяся против расизма и ксенофобии в футболе).

Председатель Sport for all Янис Кузинс отметил, что речь идет не только о спровоцированных стычках между фанатами из разных стран — «украинские радикалы могут попробовать пронести на стадион нацистские флаги и другую запрещенную символику».

«После чего Международная футбольная федерация должна будет принять решение о санкциях в отношении организаторов турнира и конкретной сборной. А тот факт, что украинская команда не играет на турнире, для определенных лиц может стать дополнительной мотивацией», — считает Кузинс.

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий сказал «Известиям», что на Украине действительно есть футбольные фанаты, которые могут приехать в Россию, чтобы устроить провокации и беспорядки.

Однако два источника «Известий» в оргкомитете ЧМ-2018 заверили, что все службы, которые будут заниматься вопросами безопасности, хорошо проинструктированы и подготовлены, в том числе и к пресечению провокаций.

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Не за футболом