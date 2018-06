Не за футболом

Правые радикалы с Украины могут устроить провокации во время чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в России. Об этом «Известиям» сообщили в организации Sport for all, которая является участником FARE network (международная сеть, борющаяся против расизма и ксенофобии в футболе). Информацию подтвердили и в Верховной раде — там отметили, что отдельные группы фанатов действительно могут приехать на турнир лишь ради того, чтобы устроить беспорядки. Однако два источника «Известий» в оргкомитете ЧМ-2018 заверили: все службы, которые будут заниматься вопросами безопасности во время мероприятия, готовы к пресечению провокаций.



С 14 июня по 15 июля в 11 российских городах пройдет чемпионат мира по футболу. Несмотря на то что сборная Украины не прошла отборочный турнир, посетить мундиаль, по информации FIFA, планируют порядка 5 тыс. граждан Украины. Помимо обычных болельщиков, на матчи могут постараться проникнуть и украинские правые экстремисты, считает председатель Sport for all Янис Кузинс.



— Речь идет не только о спровоцированных стычках между фанатами из разных стран. Украинские радикалы могут попробовать пронести на стадион нацистские флаги и другую запрещенную символику, чтобы создать проблемы организаторам. Ведь наблюдатели от FARE, которые будут присутствовать на всех матчах, обязаны сообщать FIFA обо всех инцидентах. После чего международная футбольная федерация должна будет принять решение о санкциях в отношении организаторов турнира и конкретной сборной. А тот факт, что украинская команда не играет на турнире, для определенных лиц может стать дополнительной мотивацией, — заявил «Известиям» Янис Кузинс.



Он напомнил, что нынешние украинские власти открыто прославляют крайне правых политических деятелей прошлого, что только усиливает позиции экстремистов.



— Мы все прекрасно знаем, что произошло в стране после государственного переворота в 2014 году. Такие персонажи, как Степан Бандера или Роман Шухевич, вдруг стали национальными героями, а Россия — главным врагом. Я верю, что организаторы готовы к возможным инцидентам, — сказал Янис Кузинс.



На Украине действительно есть футбольные фанаты, которые могут приехать в Россию, чтобы устроить провокации и беспорядки, отметил в беседе с «Известиями» депутат Верховной рады Евгений Балицкий.



— Сегодня возможно что угодно. В нашей стране сейчас навязывается идеология «галичины» (дивизия СС «Галиция» — военное формирование войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев во время Второй мировой войны. — «Известия»), есть немало людей, которые любят бегать с факелами и палками, — заявил украинский парламентарий. — За небольшие деньги можно организовать драку либо какие-то другие провокации. А учитывая недавний инцидент с «убийством» журналиста Аркадия Бабченко, неизвестно, что еще могут придумать спецслужбы Украины для того, чтобы постараться в очередной раз очернить Россию.

Однако все службы, которые будут принимать участие в организации турнира и заниматься вопросами безопасности, хорошо проинструктированы и подготовлены, в том числе и к пресечению провокаций. В этом «Известия» заверили два источника в оргкомитете чемпионата мира. Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов, в свою очередь, заявил «Известиям», что международные контролирующие органы должны быть разборчивыми, различать единичные провокации и не пытаться привлекать к ответственности всех болельщиков или даже всю страну.

— Современные технологии, которые задействованы на всех стадионах, могут четко отследить путь провокатора по всей арене. А паспорт болельщика, в котором есть фотография конкретного человека, ускорит процесс его идентификации, — подчеркнул Эдуард Латыпов.

Официальное пособие FARE Network содержит ряд запрещенных символов, которые используют украинские радикалы на футбольных матчах. В частности, речь идет о красно-черном флаге Украинской повстанческой армии (УПА), которая организовывала погромы на этнической почве во время Второй мировой войны. В списке также есть символ добровольческого отряда «Галиция»: желтый лев на синем фоне с тремя коронами по сторонам. Кроме того, в качестве запрещенных в брошюре упоминаются портреты лидеров украинского националистического движения Романа Шухевича и Степана Бандеры.



В 2016 году украинские болельщики развернули флаг УПА на матче Польша–Украина, который проходил в рамках чемпионата Европы. А на игре со сборной Северной Ирландии камеры зафиксировали двух фанатов с Украины c вытатуированными на груди свастиками.

В феврале 2014 года в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришли представители националистических кругов. Сегодня новая украинская политика во многом строится на противостоянии всему «русскому». Героизация пособников нацистской Германии Романа Шухевича, Степана Бандеры, массовый снос и осквернение памятников советской эпохи, отмена празднования 23 февраля и 9 Мая и запрет на ношение георгиевских лент свидетельствуют о стремлении киевских властей переписать историю и разорвать все связи с Россией. При попустительстве украинского руководства в стране регулярно происходят атаки радикалов на дипучреждения РФ.

