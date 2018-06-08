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Не менее 60 тыс. бразильцев посетят Россию во время ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Как минимум 60 тыс. болельщиков из Бразилии приедут в Россию на предстоящий чемпионат мира по футболу. Об этом заявил глава МИД страны Алоизиу Нунес.

«Не менее 60 тыс. бразильцев уже купили билеты. Это значительно больше, чем те 1,5 тыс. бразильцев, которые ежегодно посещают Россию», — приводит слова министра телеканал Globo.

По словам главы бразильского ведомства, в дни чемпионата в России будут открыты пять временных консульских представительств для помощи согражданам. Они появятся в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Санкт-Петербурге.

МИД Бразилии совместно с министерством спорта также представил справочник для болельщиков. На 134 страницах собраны советы, как лучше ориентироваться в российских традициях и законодательстве.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В первом матче мирового первенства россияне сыграют с Саудовской Аравией. Встреча состоится на стадионе «Лужники». 

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