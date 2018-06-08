Прямой эфир
Сюжет:

SMS-оповещения об ураганах хотят перевести на английский перед ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минкомсвязи прорабатывает вопрос SMS-оповещения об опасной погоде на английском языке в преддверии чемпионата мира по футболу, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Информацию о погоде МЧС, органы власти и заинтересованные организации получают от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Полученные данные МЧС направляет сотовым операторам для рассылки. Уведомлением граждан в случае ЧС согласно законодательству в обязательном порядке занимаются все операторы связи.

Настроить SMS-оповещения для иностранных граждан несложно: после приезда в Россию турист автоматически попадает в роуминг и подключается к одной из российских сотовых сетей.

Подробнее — в материале «Известий»:

SMS-оповещения об ураганах хотят перевести на английский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд разрешил коллекторам отправлять заемщикам по несколько SMS в день
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017