SMS-оповещения об ураганах хотят перевести на английский перед ЧМ-2018

Минкомсвязи прорабатывает вопрос SMS-оповещения об опасной погоде на английском языке в преддверии чемпионата мира по футболу, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Информацию о погоде МЧС, органы власти и заинтересованные организации получают от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Полученные данные МЧС направляет сотовым операторам для рассылки. Уведомлением граждан в случае ЧС согласно законодательству в обязательном порядке занимаются все операторы связи.

Настроить SMS-оповещения для иностранных граждан несложно: после приезда в Россию турист автоматически попадает в роуминг и подключается к одной из российских сотовых сетей.

Подробнее — в материале «Известий»:

SMS-оповещения об ураганах хотят перевести на английский