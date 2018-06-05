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МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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МЧС распространило экстренное предупреждение о небольшом дожде и усилении ветра в Московском регионе. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по столице.

По прогнозам Росгидромета, 5 июня ожидается небольшой и умеренный дождь, порывы ветра могут достигать 13–18 м/с, сообщает телеканал «360». Также в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит до +18 градусов.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщали, что дождливая погода продержится в Москве до конца рабочей недели, всего ожидается до 15 мм осадков. За прошедшие сутки в регионе уже выпало до 13 мм осадков.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали жителей региона не парковать свои автомобили вблизи деревьев, а также обходить шаткие конструкции. Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погодных условий на 4 и 5 июня.

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