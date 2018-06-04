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Синоптики обещают похолодание в Москве в середине недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве и области ожидается похолодание в середине текущей недели, передает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

Температура воздуха в понедельник, 4 июня, составит от +23 до +25 градусов, также ожидается кратковременный дождь. Во вторник похолодает до 16–17 градусов тепла, в среду температура может упасть до +13 градусов.

Самой холодной будет ночь на четверг, 7 июня, синоптики ожидают, что температура составит от 1 до 6 градусов. Днем потеплеет до 13–18 градусов, а в пятницу столбики термометров поднимутся до +23 градусов. 

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что погода в Москве этим летом будет неустойчивой

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