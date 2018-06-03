«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе на 4 июня

Уровень погодной опасности в Москве и области снова повышен до «желтого», в понедельник, 4 июня, в столичном регионе ожидается порывистый ветер.

Гидрометцентр РФ сообщает, что скорость западного ветра при порывах в ночь на понедельник может достигать 5-10 м/с, а днем 4 июня - до 12-17 м/с.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», — отмечают метеорологи. В первый день недели возможны небольшие дожди, атмосферное давление будет ниже нормы – в пределах 737-738 мм рт. ст., отмечает «Федеральное агентство новостей».

В регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности, напоминают синоптики.

Лето в Москве началось с похолодания и шквалистого ветра, в ряде районов Подмосковья отмечались заморозки.