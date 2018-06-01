Май-2018 в Москве вошел в десятку самых теплых месяцев в истории

Май текущего года вошел в десятку самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура месяца превысила норму на 3,1 градуса. Количество осадков за сезон на станции ВДНХ достигло 134,5 мм при норме 129 мм. Аномалия температуры воздуха за сезон по станции ВДНХ составила +8 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

Минимальная температура воздуха была 11 мая и составила +4 градуса, а максимальная — 2 мая: тогда воздух прогрелся до 27,9 градуса. Наибольшая аномалия месяца пришлась на 2 мая — 8,9 градуса.

Ранее синоптики спрогнозировали приближение холодного атмосферного фронта в Москву. Ближе к выходным в ночные часы в столичном регионе возможны заморозки, а также сохранится шквалистый ветер.