Москвичей ожидает резкое понижение атмосферного давления. 30 мая в российской столице начнет меняться погода. Показатели барометров за сутки опустятся на 15 пунктов до 743 мм рт. ст.

В город придет циклон, который принесет небольшие дожди и порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла, но по ощущениям будет казаться меньше, сообщает портал «Метеоновости».

В четверг, 31 мая, в Москву придет похолодание. Днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов, а ночью местами опустятся до нуля. 1 и 2 июня синоптики прогнозируют 12-17 градусов тепла.

Погода сохранится ясная до воскресенья, 3 июня, когда в столичный регион должно вернуться тепло. Температура воздуха прогреется до 23 градусов, местами возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в последние дни мая в Москве и Подмосковье ожидается штормовой ветер.