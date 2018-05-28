Штормовой ветер обрушится на Москву в последние дни мая

Штормовой ветер ожидается в Москве и Подмосковье в последние дни мая, сообщает Гидрометцентр.

Так, северо-западный ветер с порывами до 15–22 м/с начнет усиливаться днем 30 мая, при этом его скорость сохранится до середины ночи 31 мая. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

При этом в среду столбики термометра покажут около 26–28 градусов тепла, но уже в четверг температура упадет до 13–15 градусов.

Причина непогоды — циклон из Скандинавии, который пришел на территорию России.

Как ранее предупредили синоптики, москвичей ждет очень контрастная неделя в плане погоды: вплоть до середины недели температура будет расти, а лето начнется с резкого похолодания.