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Штормовой ветер обрушится на Москву в последние дни мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Штормовой ветер ожидается в Москве и Подмосковье в последние дни мая, сообщает Гидрометцентр.

Так, северо-западный ветер с порывами до 15–22 м/с начнет усиливаться днем 30 мая, при этом его скорость сохранится до середины ночи 31 мая. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

При этом в среду столбики термометра покажут около 26–28 градусов тепла, но уже в четверг температура упадет до 13–15 градусов. 

Причина непогоды — циклон из Скандинавии, который пришел на территорию России. 

Как ранее предупредили синоптики, москвичей ждет очень контрастная неделя в плане погоды: вплоть до середины недели температура будет расти, а лето начнется с резкого похолодания

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