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Лето в Москве начнется с похолодания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москвичей и гостей столицы ждет очень контрастная неделя в плане погоды: вплоть до середины недели температура будет расти, а лето начнется с резкого похолодания. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

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Самым теплым днем ожидается среда, воздух в Москве может прогреться до 26–27 градусов. Но уже в ночь на четверг в город придет холодный атмосферный фронт. Он откроет дорогу арктическим воздушным массам, и ночная температура резко пойдет вниз и составит днем 31 мая около 15 градусов тепла.

К началу июня мы подойдем уже с отрицательной аномалией температуры примерно на 5 градусов. В ночь на пятницу вполне возможно понижение температуры в Московской области до 0 и не выше +12...+17 градусов в дневные часы. Не исключено, что на севере и востоке региона столбики термометра покажут слабый минус, отмечает агентство городских новостей «Москва».  

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