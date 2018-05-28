Лето в Москве начнется с похолодания

Москвичей и гостей столицы ждет очень контрастная неделя в плане погоды: вплоть до середины недели температура будет расти, а лето начнется с резкого похолодания. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Самым теплым днем ожидается среда, воздух в Москве может прогреться до 26–27 градусов. Но уже в ночь на четверг в город придет холодный атмосферный фронт. Он откроет дорогу арктическим воздушным массам, и ночная температура резко пойдет вниз и составит днем 31 мая около 15 градусов тепла.

К началу июня мы подойдем уже с отрицательной аномалией температуры примерно на 5 градусов. В ночь на пятницу вполне возможно понижение температуры в Московской области до 0 и не выше +12...+17 градусов в дневные часы. Не исключено, что на севере и востоке региона столбики термометра покажут слабый минус, отмечает агентство городских новостей «Москва».