Мокрый сезон

Все зоны отдыха в столице открываются 25 мая с началом летнего сезона. Где можно купаться и что будет, если пренебречь запретом, куда лучше отправиться с детьми и что делать, если поблизости обосновались пьяные отдыхающие, – на все эти вопросы отвечает портал iz.ru.

Как понять, что в водоеме можно купаться?

Рядом со всеми зонами отдыха установлены информационные стенды и знаки безопасности. Там указаны разрешенные и запрещенные действия в этой зоне. На указателе, разрешающем купание, также должно быть указано название управляющей компании, которая обслуживает место отдыха – чистит и следит за порядком. Всего в этом году в городе открыты для купания 12 мест

beach1 Водолазные работы по очистке дна водоема пляжа «Левобережный» Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Почему разрешено купаться только там?

Перед началом сезона водоемы исследуют на содержание химических веществ, проводят паразитологические и микробиологические исследования, в том числе ищут холерные эмбрионы и личинки малярийных комаров, а также измеряют уровень радиации. Если зона закрыта для купания, по одному или нескольким показателям водоем не соответствует норме. Самое малое, чем грозит купание в запрещенных зонах, – это «зуд купальщика», вызываемый личинками цискариоза (с ними можно встретиться, если купаться рядом с местами гнездования уток). После этого кожа может чесаться несколько дней.

Нужно ли срочно делать прививки при порезе в водоеме?

Вода в 12 московских водоемах соответствует санитарным нормам, однако не стерильна. Поэтому при порезе и любой другой травме нужно сразу обратиться за медицинской помощью. Во всех зонах, разрешенных для купания, работают пункты первой медицинской помощи. Необходимость прививки или любой другой процедуры определит врач после осмотра.

Что еще есть на разрешенных для купания пляжах?

Базовая инфраструктура для всех пляжей это: шезлонги, душ, фонтанчик с питьевой водой и кафе или лоток с едой в пешей доступности, а также туалет с подводкой воды для мытья рук, оборудованный для инвалидов. На территории должны быть отремонтированы набережные, установлены спасательные посты. Остальное зависит от управляющей компании.

beach2 Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

Штрафуют ли за купание в неположенном месте?

Нет. А вот, если разжечь костер на берегу водоема внутри природного парка, можно получить штраф до 20 тыс. рублей. Для шашлыков в некоторых парках, например, в Серебряном бору, есть места с мангалами.

Мне мешает отдыхать громкая компания, выпивающая на пляже. Что делать?

В общественных местах, к которым относятся и пляжи, распитие спиртных напитков запрещено. За этим следят представители управляющей компании, а также полицейские, которые должны постоянно присутствовать в зоне отдыха. Хотя штраф за распитие не слишком внушительный, веселой компании придется удалиться вместе с сотрудником полиции для составления протокола.

Можно ли купаться вместе с собакой?

Санитарные требования запрещают выгул собак на пляжах и тем более их купание в зоне отдыха.

Московские пляжи

Всего летом в Москве будут открыты 124 зоны отдыха, большинство около естественных водоемов. Купаться можно в 12. Вход всюду свободный.

Большой городской пруд (ЗелАО)

beach5 Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

Детей брать можно

Плюсы: пруд на самом деле большой – 10 га. И набережная 1.5 км в длину, так что даже в выходные всегда можно найти место для отдыха. Поблизости есть кафе, детский городок и спортплощадка.

Минусы: деревьев здесь немного, так что обязательно нужно брать с собой зонтик. Кроме того при в целом хорошей пляжной инфраструктуре недостаточно туалетов.

Как добраться: от станции метро «Речной вокзал» на маршрутке №476м до остановки «Дворец культуры». Либо на автобусе №400 – ехать около часа. Если вы едете на машине, припарковаться можно на Савелкинском проезде и Сосновой аллее.

Адрес: г. Зеленоград, Парк Победы.

Школьное озеро (ЗелАО)

beach4 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Детей брать обязательно

Плюсы: хорошая инфраструктура, в том числе спортивная: футбол, волейбол, бадминтон – здесь даже проходят небольшие соревнования. Пляж широкий и ухоженный, есть где поесть, удобные кабинки для переодевания, много навесов.

Минусы: здесь действительно много детей. Небольшое озеро и называется Школьным, потому что поблизости школа и сразу несколько детских садов. Здесь всегда весело и шумно, так что если ищете уединения, это место точно не для вас. А вот что может стать проблемой для родителей с детьми, так это количество туалетов на территории – один.

Как добраться: от станции метро «Речной вокзал» на маршрутке №431м до остановки «Октябрьская». На автомобиле удобно подъезжать с улицы Филаретовской и Панфиловского проспекта. Припарковаться можно в конце улицы Филаретовской.

Адрес: г. Зеленоград, 10-й микрорайон.

Чёрное озеро (ЗелАО)

Детей брать можно

Плюсы: озеро расположено у кромки леса, так что вокруг много деревьев, и всегда можно спрятаться в тени. Поблизости хорошие спортивные площадки и детская игровая. Мелкий белый песок на пляже эффектно контрастирует с темной водой водоема, насыщенной продуктами разложения торфа.

Минусы: полоска пляжа длиной всего 30 метров, так что на выходных не всегда найдется место для полотенца. Кроме того, вода в озере холодная даже в середине лета из-за ключей, питающих озеро водой. Стоит иметь в виду и то, что кафе на пляже и неподалеку нет.

Как добраться: от станции метро «Речной вокзал» на маршрутных такси №№ 419м, 720м, 903 до остановки «7-й торговый центр» или на автобусе №12 до остановки «Никольская церковь»

Адрес: г. Зеленоград, 6-й микрорайон.

«Тропарёво» (ЮЗАО)

beach7 Фото: РИА Новости/Роман Галкин

Детей брать обязательно

Плюсы: место прекрасно подходит для отдыха всей семьей: благоустроенный парк с дорожками, небольшой пруд с двумя лестницами для спуска в воду. Можно покататься на катамаране. В парке есть кафе и небольшая сцена, на которой выступают музыканты. Для детей есть аттракционы, в том числе батут и тир.

Минусы: с 2016 года пруд был исключен из списка мест, разрешенных для купания Роспотребнадзором. Остается надеяться, что в этом году его открывают не просто так. Ну, и посколку это не сугубо пляжное место, а все-таки парк, нужно быть готовым к толпам гуляющих вокруг воды.

Как добраться: от станции метро «Коньково» можно дойти пешком, хотя на это уйдет около получаса. До зоны отдыха «Тропарево» ходит автобус №295 и маршрутка №36. От станции метро «Теплый Стан» – автобусы №227 и №388М.

Адрес: Большой Тропарёвский пруд, ул. Ак.Виноградова, 12.

Белое озеро (ВАО)

Детей брать можно, но вряд ли стоит

Плюсы: самый демократичный пляж, на котором отдыхают и мамы с детьми и подвыпившая молодежь. Так что этот плюс легко может превратиться в минус. Автомобилисты могут оставить машину буквально в паре метров от линии воды – тоже не для всех плюс.

Минусы: из развлечений только прокат лодок.

Как добраться: от станции метро «Выхино» до озера ходят автобусы №737, №747 и №772.

Адрес: ул. Заозерная, 19.

beach9 Фото: ТАСС/Светлана Спирина

«Мещерское» (ЗАО)

Для детей лучше подобрать что-то другое

Плюсы: озеро неглубокое, так что в теплую солнечную погоду оно хорошо прогревается. Вода чистая, приятный мягкий песок. Много развлечений. На пляже оборудованы места для рыбалки и пикников. Несмотря на популярность места у отдыхающих, кабинок для переодевания, душевых и навесов всем хватает.

Минусы: легко нагревающаяся вода может быть и минусом – в зной она не остужает. А за мороженым идти далеко – ближайшее кафе в 20 минутах ходьбы от берега. К тому же пляж небольшой, всего 100 метров.

Как добраться: от станции метро «Юго-Западная» ходит автобус №66 – до конечной. От «Славянского бульвара» – маршрутка №753М. Можно добраться и на электричке – до платформы Востряково или Сколково они ходят от Киевского вокзала. Припарковаться можно на Мещерском проспекте.

Адрес: пос. Мещерский, ул. Воскресенская, 5-31.

Пляж «Левобережный» (САО)

Можно брать детей

Плюсы: в небольшой лагуне Химкинского водохранилища, на которое смотрит пляж, отгородили для детей «лягушатник», а рядом в небольшом парке есть детская площадка. Более того, в прошлом году парк полностью реконструировали, так что вся инфраструктура очень современная. Среди прочего, можно, например, поиграть в волейбол.

Минусы: местные жители рекомендуют заходить в воду в антикоралловых тапочках – дно не слишком приятное. У тех же местных пляж очень популярен, так что в выходные тут людно. А электроподстанция поблизости портит вид.

Как добраться: от станции метро «Речной вокзал» до остановки «Гостиница «Союз» курсируют маршрутка №138 и автобусы №138 и №739. От станции метро «Водный стадион» можно доехать на автобусе №65. Парковаться удобнее всего на улице Левобережная.

Адрес: Прибрежный пр-д, 5–7.

Beach Club (САО)

beach6 Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Можно ехать с детьми

Плюсы: самое шикарное место для летнего отдыха у воды в Москве. Много удобных шезлонгов, пляжные полотенца, коктейльный бар и ресторан итальянской и японской кухни, диджей и сцена, на которой выступают звезды разной величины. Общая зона вмещает до 1 тыс. человек, рядом своя огороженная лагуна для детей и площадка.

Минусы: за все надо платить. И немало. Вход на территорию бесплатный, но лежак обойдется в выходной в 2 тыс. рублей (в будни – 1 тыс. рублей), а в VIP-зоне, рассчитанной на 300 человек, в 4 тыс. рублей (2 тыс. с понедельника по пятницу).

Как добраться: пешком от станции метро «Водный стадион». Есть охраняемая парковка на 300 машин и охраняемая VIP-парковка на 50 машин, а также причал для катеров и лодок.

Адрес: Ленинградское шоссе, 29.

«Серебряный бор. Пляж № 2»

С детьми лучше на Пляж № 3

Плюсы: очень большой пляж – больше километра в длину и площадью не меньше 10 га. Много развлечений: площадки для волейбола и футбола, теннисный корт, столы для пинг-понга, прокат лодок, катамаранов и гидроциклов. На территории есть ресторан.

Минусы: от разнообразия и шума отдыхающих дети могут быстро устать.

Как добраться: от станции метро «Полежаевская» сюда ходят маршрутки №190, №20 и №21 и почти все троллейбусы. Есть платная стоянка в паре километров от пляжа. Стоит 100 рублей в час.

Адрес: ул. Таманская, 44.

beach10 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

«Серебряный бор. Пляж № 3»

С детьми сюда

Плюсы: в отличие от пляжа №2 больше ориентированного на активный отдых, третий подойдет тем, кто приехал отдыхать с маленькими детьми. Для них тут открыты мини-зоопарк и детский городок.

Минусы: те же, что и плюсы, – много детей, которые весело и громко проводят время.

Как добраться: от станции метро «Полежаевская» до пляжа №3 довезет любая маршрутка, а от «Щукинской» – трамвай №28.

Адрес: 2-я и 4-я линии Хорошевского Серебряного бора.

Большой Садовый (Академический) пруд (САО)

beach3 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Для детей все есть

Плюсы: Садовый пруд – один из старейших в Москве, когда-то усадебный пруд находится внутри Дендрологического сада, места самого по себе очень живописного. Из инфраструктуры лежаки, раздевалки, душ и туалеты, лодочная станция, кафе, детская и волейбольная площадки и даже столы для бильярда.

Минусы: укрепленный бетонными плитами пляж не такой уж большой и многие отдыхающие стелятся на траве поблизости. Так что в выходные полежать на песке вряд ли удастся.

Как добраться: пруд и Дендрологический сад находятся примерно на одинаковом расстоянии от станций метро «Войковская», «Петровско-Разумовская», а также от станции МЦК «Коптево». От всех трех точек большинство автобусов и трамваев подъезжают к Саду. Можно добраться и пешком – это займет не больше 15 минут. Ориентиры — кинотеатр «Байкал» и стадион «Наука». Парковки рядом с пляжем нет, придется оставлять машину за пределами Сада.

Адрес: ул. Большая Академическая, 38а.

Строгинская пойма (СЗАО)

beach8 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Детям понравится

Плюсы: Водные лыжи и виндсерфинг, лодочная станция, детские, спортивные площадки и даже фазанарий с птицами, которых можно покормить, – все это Строгинская пойма.

Минусы: места для шашлыков здесь нет и разжигать костры категорически запрещено.

Как добраться: от станции метро «Щукинская» нужно сесть на трамвай №10, №15, №21 или №30. От станции метро «Строгино» можно дойти пешком.

Адрес: ул. Исаковского, 33.