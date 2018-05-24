Роспотребнадзор в Москве ввел в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием

Роспотребнадзор по столице принял в эксплуатацию 30 зон отдыха, включая три с купанием и 27 – без купания. Об этом рассказал представитель ведомства по надзору за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Алексей Худобородов.

По его словам, остальные зоны отдыха пока не предоставили необходимую документацию, подтверждающую проведение профилактических мероприятий, сообщает агентство городских новостей «Москва». Он добавил, что подобная ситуация является ежегодной, а вопросы находятся в процессе решения. Он также выразил надежду, что к началу купального сезона все зоны будут приняты в эксплуатацию.

Столичные пляжи будут готовы к летнему сезону к 25 мая. Всего летом будут работать 124 зоны отдыха, 12 из которых — с купанием.