Прямой эфир

Роспотребнадзор в Москве ввел в эксплуатацию три зоны отдыха с купанием

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор по столице принял в эксплуатацию 30 зон отдыха, включая три с купанием и 27 – без купания. Об этом рассказал представитель ведомства по надзору за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Алексей Худобородов.

По его словам, остальные зоны отдыха пока не предоставили необходимую документацию, подтверждающую проведение профилактических мероприятий, сообщает агентство городских новостей «Москва». Он добавил, что подобная ситуация является ежегодной, а вопросы находятся в процессе решения. Он также выразил надежду, что к началу купального сезона все зоны будут приняты в эксплуатацию.

Столичные пляжи будут готовы к летнему сезону к 25 мая. Всего летом будут работать 124 зоны отдыха, 12 из которых — с купанием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС напомнило москвичам правила отдыха на воде
Подмосковная Истра вошла топ-3 популярных мест для отдыха на воде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017