МЧС напомнило москвичам правила отдыха на воде

В преддверии пляжного сезона МЧС напомнило жителям и гостям столицы о правилах поведения на воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Рекомендуется купаться только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели, и избегать непроверенных водоемов. Холодные ключи, глубокие ямы могут привести к травме и гибели при нырянии. Кроме того, не рекомендуется купаться в одиночку в вечернее и ночное время, а также находиться в воде в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо этого, спасатели призвали не подплывать к близко идущим или стоящим на якоре судам, ни в коем случае не нырять под ними, поскольку это опасно для жизни. Также в МЧС напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения правил пользования лодками и другими плавательными средствами.

«Не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду, при необходимости залезть в лодку, делать это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее. Помните, что кто-то из находящихся в лодке может не уметь плавать», — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Не рекомендуется также плавать на надувных матрацах, камерах и досках, потому что даже слабый ветер может унести их далеко от берега. Также спасатели убедительно просят москвичей и гостей столицы не подавать ложных сигналов бедствия, избегать шалостей на воде и не пугать других отдыхающих.

Столичные пляжи будут готовы к летнему сезону к 25 мая. Всего летом будут работать 124 зоны отдыха, 12 из которых — с купанием.