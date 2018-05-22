Московские пляжи откроются к 25 мая

Все зоны отдыха в столице будут готовы к началу летнего сезона 25 мая. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

Он отметил, что сейчас МЧС завершает проверку пляжей.

Полный список разрешенных для купания мест Москвы можно найти на сайтах префектур административных округов, сообщает сетевое издание m24.ru.

Также больше 1,2 тыс. знаков безопасности и 149 информационных щитов установили в Москве на всех водоемах и местах массового отдыха людей. Там содержится полная информация о разрешенных и запрещенных действиях в определенной зоне, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Всего в летний период в столице введут в эксплуатацию 124 зоны отдыха, 12 из них — с купанием.

Пляжи и искусственные острова создадут на юго-востоке Москвы на Черном озере. Территорию площадью 18 га планируют благоустроить к 2019 году.