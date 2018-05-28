В Госдуме предложили присвоить Москве статус города-курорта

Москва может получить статус города-курорта, соответствующий запрос в Минздрав направил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Об этом информирует пресс-служба парламентария.

«Нужно инициировать установленную законом процедуру признания Москвы городом-курортом, чтобы официально обсудить меры, превращающие столицу в мегаполис ХХII века еще при нашей жизни», — цитирует депутата Парламентская газета.

По мнению Дегтярева, главной курортной зоной мегаполиса может стать Москва-река, однако для этого необходимо провести работы по ее очистке и благоустройству. «Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем», — подчеркнул глава думского комитета.

Ранее глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что власти планируют обустроить свыше 400 велостоянок и около 200 км велодорожек на западе столицы.