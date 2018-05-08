Фан-зону обустраивают на Воробьевых горах перед ЧМ-2018

На Воробьевых горах в Москве обустраивают зону для болельщиков в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас на улице Косыгина коммунальные службы ремонтируют асфальт на проезжей части площадью 140 тыс. кв. м, а также обновляют плитку на тротуарах площадью более 20 тыс. кв. м. Рабочим предстоит заменить еще 30 тыс. м бордюрного камня.

«К 9 мая в зоне для болельщиков приведены в регламентное состояние установки наружного освещения, расположенные вблизи Московского государственного университета», — цитирует «РИА Новости» заместителя градоначальника.

Сейчас там устанавливают дополнительные навигационные указатели, которые будут задавать направление движения к фан-зоне от станций метро и остановок общественного транспорта.

Во время турнира в Московском метрополитене будут работать более 200 англоговорящих инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут иностранным болельщикам сориентироваться и окажут помощь маломобильным пассажирам.