Прямой эфир
Сюжет:

Фан-зону обустраивают на Воробьевых горах перед ЧМ-2018

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Воробьевых горах в Москве обустраивают зону для болельщиков в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Рекордный номер
Количество гостиниц в России достигло небывалой величины

По его словам, сейчас на улице Косыгина коммунальные службы ремонтируют асфальт на проезжей части площадью 140 тыс. кв. м, а также обновляют плитку на тротуарах площадью более 20 тыс. кв. м. Рабочим предстоит заменить еще 30 тыс. м бордюрного камня.

«К 9 мая в зоне для болельщиков приведены в регламентное состояние установки наружного освещения, расположенные вблизи Московского государственного университета», — цитирует «РИА Новости» заместителя градоначальника.

Сейчас там устанавливают дополнительные навигационные указатели, которые будут задавать направление движения к фан-зоне от станций метро и остановок общественного транспорта.

Во время турнира в Московском метрополитене будут работать более 200 англоговорящих инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут иностранным болельщикам сориентироваться и окажут помощь маломобильным пассажирам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Часть башен Кремля откроют к началу ЧМ-2018
Гигантские футбольные мячи из Мексики привезут в РФ перед ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017