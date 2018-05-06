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Часть башен Кремля откроют к началу ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Часть башен и стен Московского Кремля со стороны Васильевского спуска откроются 10–12 июня к началу чемпионата мира по футболу, заявил руководитель проекта реставрации, глава компании «Петербургский ренессанс» Иван Орынчук.

«Планируется до середины июня открыть Набатную башню и прясло между Набатной и Константино-Еленинской башнями со стороны Васильевского спуска, думаю, ориентировочно 10–12 июня», — сказал Орынчук в интервью «РИА Новости».

От отметил, что реставраторы не привязывают открытие фасадов и кровель к конкретным датам.

«Однако понимаем, что ближе к открытию чемпионата мира по футболу 14 июня будет большой наплыв туристов, поэтому желательно гостям Москвы дать возможность оценить красоту Кремля», — добавил директор компании.

Сейчас в Кремле идут масштабные реставрационные работы, которые, как ожидается, закончатся к концу 2020 года. За последние несколько лет реставрацию прошли Спасская, Угловая Арсенальная, Троицкая, Никольская башни и значительная часть кремлевской стены.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.

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