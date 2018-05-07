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Гигантские футбольные мячи из Мексики привезут в РФ перед ЧМ-2018

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Фото: Twitter
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В Москву привезут гигантские макеты футбольных мячей, символизирующих 32 страны-участницы чемпионата мира по футболу. 

Мячи отправятся 13 мая из Мексики, где в течение месяца проходит выставка макетов, каждый из который разрисовывали художники из арт-группы Locos por el Arte («Помешанные на искусстве»).

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«Чемпионат мира скоро начнется, и предметы выставки Ball Parade («Парад мячей») совершат путешествие, чтобы прибыть вовремя и показать миру мексиканские культуру и искусство», — приводит агентство «РИА Новости» сообщение художников.

Каждый макет расписан в стиле страны, принимающей участие в мундиале. Так, на российском мяче нарисованы матрешки, храм Василия Блаженного и название страны на русском языке.

В то же время художники решили добавить традиционные мексиканские темы, чтобы подчеркнуть участие Мексики в чемпионате в РФ.

Арт-объекты разместят на Красной площади. Как сообщалось в апреле, в парке «Сокольники» установят гигантскую вувузелу — рожок, ставший известным во время ЧМ-2010 в ЮАР.  Предполагается, что вувузела из-за своих размеров попадет в Книгу рекордов Гиннесса.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Международной федерации футбола (FIFA) ожидают аншлаги на всех играх. В Ростуризме заявили, что все регионы готовы к проведению первенства и принятию гостей.

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