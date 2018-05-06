Газзаев хочет видеть Игнашевича и Березуцких в сборной РФ на ЧМ-2018

Депутат Госдумы, заслуженный тренер России Валерий Газзаев считает, что защитники футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич, а также братья Василий и Алексей Березуцкие должны закончить свою карьеру в составе национальной сборной на ЧМ-2018. Такое мнение он высказал в интервью РЕН ТВ.

«Учитывая тот путь, который они прошли, Березуцкие и Игнашевич, я думаю, что они просто по определению обязаны закончить свою карьеру на домашнем чемпионате мира. Мне кажется это правильным. Они очень много сделали для национальной сборной, очень много сделали для своего клуба», — сказал Газзаев.

По его словам, эти футболисты «являются примером того, как надо честно служить своему Отечеству, своей стране».

«Я бы хотел, чтобы Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру так же красиво, как они ее начали еще в совсем юном возрасте. То же самое касается и [экс-капитана сборной России Андрея] Аршавина», — отметил заслуженный тренер.

Вместе с тем он подчеркнул, что «всё определяет главный тренер».

В апреле 2018 года стало известно, что Игнашевич и Березуцкие могут завершить карьеру по окончании сезона.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.