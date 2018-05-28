Семь новых технопарков появятся в Москве в этом году

Еще семь технопарков создадут в Москве к концу года, их общее количество составит 40 единиц. О планах по размещению комплексов рассказал глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

Мы аккуратно ориентируемся на цифру 40 до конца года», — ответил он на вопрос журналистов о строительстве технопарков. Его цитирует Агентство городских новостей «Москва».

По словам Фурсина, сейчас власти столицы также изучают вопрос о расширении территории особой экономической зоны «Технополис Москва».

Технопарки представляют собой специализированные имущественно-земельные комплексы, которые предоставляют выгодные условия арендаторам для ведения научно-производственной и инновационной деятельности. Сейчас в Москве действует 33 таких парка.

В апреле в городском агентстве управления инвестициями сообщили о планах создать технопарк для высокотехнологичного производства алмазов на Внуковском шоссе в западной части Москвы. Под эти цели выделен земельный участок площадью 11 тыс. кв. м.