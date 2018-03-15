Трехколесный электромобиль создали в московском технопарке

В московском технопарке «Калибр» создали трехколесный электромобиль класса А. Первые испытания модели пройдут в середине марта.

Новинка, рассчитанная на двух человек, способна разогнаться до 100 км/ч.

«Зарядить аккумулятор можно через обычную сеть напряжением 220 вольт, это займет от полутора до двух часов. К началу производства появится и грузовая версия — специально для курьерских служб», — сообщается на сайте мэра Москвы.

Предполагается, что одной зарядки транспортного средства будет хватать на 100 км пути.