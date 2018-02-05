Hyundai выпустит бюджетный электрокар на базе Solaris

Корейский автопроизводитель Hyundai собирается создать бюджетный электрокар на основе популярного седана Solaris.

Новый электромобиль будет реализовываться на рынке Индии, сообщает «Regnum» со ссылкой на портал «За рулем».

Модель получит название Xcent. Ожидается, что машина станет самым недорогим электрокаром в рамках этой линейки Hyundai. Представить новинку компания планирует в 2019 году.

В конце января специалисты российского автомобильного рынка подготовили список из 10 наиболее дешевых иномарок. Рейтинг возглавил хетчбэк Ravon R2 производства Узбекистана, цена которого составляет около 439 тыс. рублей.