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Toyota инвестирует $2,8 млрд в создание широкой линейки электромобилей

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Японский автоконцерн Toyota собирается инвестировать 300 млрд иен ($2,8 млрд) в создание научно-исследовательского центра для разработки широкой линейки экологически чистых автомобилей. Об этом пишет издание Nikkei.

Центр будет расположен в префектуре Айти в Японии. Всего площадь комплекса составит около 650 га. На его территории построят 11 тестовых треков. Центр будет запущен уже в 2019 году, а на полную мощность объект начнет работать в 2023 году.

Компания ставит перед собой цель к 2030 году увеличить продажи электромобилей как минимум до 5,5 млн единиц в год. Кроме того, центр должен обеспечить соответствие транспорта запросам потребителей и законодательствам разных государств, в том числе Китая и Индии. Тестовые трассы на объекте будут представлять различные условия для вождения в странах мира.

Ранее портал iz.ru писал, что корейский автопроизводитель Hyundai собирается разработать бюджетный электрокар на основе популярного седана Solaris.

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