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Японский инженер создал электромобиль-амфибию

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Фото: Global Look Press/Robert Shelley
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Бывший сотрудник Toyota Motor Хидео Цурумаки создал электромобиль, который в критических ситуациях может держаться на плаву, передает Bloomberg.

Под каждым из четырех сидений электрокара находится сменная батарея. За один цикл зарядки автомобиль может проехать 160 км с максимальной скоростью 80 км/ч. Цена изобретения составляет чуть больше $18 тысяч.

В машине используются турбинообразные колеса, которые втягивают воду при вращении, и компонент спереди, выпускающий воду для движения. Он также позволяет поворачивать с помощью рулевого колеса.

Ранее сообщалось, что электрокары Tesla оснастят предпусковым обогревом для адаптации к морозной погоде.

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