Японский инженер создал электромобиль-амфибию
Бывший сотрудник Toyota Motor Хидео Цурумаки создал электромобиль, который в критических ситуациях может держаться на плаву, передает Bloomberg.
Под каждым из четырех сидений электрокара находится сменная батарея. За один цикл зарядки автомобиль может проехать 160 км с максимальной скоростью 80 км/ч. Цена изобретения составляет чуть больше $18 тысяч.
В машине используются турбинообразные колеса, которые втягивают воду при вращении, и компонент спереди, выпускающий воду для движения. Он также позволяет поворачивать с помощью рулевого колеса.
Ранее сообщалось, что электрокары Tesla оснастят предпусковым обогревом для адаптации к морозной погоде.