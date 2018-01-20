Японский инженер создал электромобиль-амфибию

Бывший сотрудник Toyota Motor Хидео Цурумаки создал электромобиль, который в критических ситуациях может держаться на плаву, передает Bloomberg.

Под каждым из четырех сидений электрокара находится сменная батарея. За один цикл зарядки автомобиль может проехать 160 км с максимальной скоростью 80 км/ч. Цена изобретения составляет чуть больше $18 тысяч.

В машине используются турбинообразные колеса, которые втягивают воду при вращении, и компонент спереди, выпускающий воду для движения. Он также позволяет поворачивать с помощью рулевого колеса.

Former Toyota car designer Hideo Tsurumaki came up with the idea for this floating car after watching cars get swept away in 2011's devastating tsunami. @rumireports reports from Tokyo #tictocnews https://t.co/YYL70nmCKZ pic.twitter.com/BqP2f6WTpr — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 18, 2018

Ранее сообщалось, что электрокары Tesla оснастят предпусковым обогревом для адаптации к морозной погоде.