В России начали принимать заказы на электрокар Tesla Model 3

Moscow Tesla Club начал принимать заказы на электрокар третьего поколения. Стартовая стоимость автомобиля составляет 3,8 млн рублей.

Для того чтобы оформить бронь, клиент должен внести предоплату — 145 тыс. рублей. Часть этой суммы пойдет на доставку машины. Предполагается, что первые электрокары Tesla Model 3 прибудут в Россию в I квартале 2019 года.

Новинка имеет пятиместный салон и минималистичный интерьер без панели приборов. В центре консоли установлен большой дисплей. Детали кузова изготовлены из стали и легкосплавных материалов.

Машина способна развивать скорость до 210 км/ч. Запас хода у базовой версии — 354 км, пишет РБК.