Синоптики пообещали жителям Москвы заморозки

На Москву надвигается холодный атмосферный фронт. Как сообщили в Гидрометцентре России, ближе к выходным в столичном регионе возможны заморозки — температура воздуха в ночь на пятницу постепенно начнет опускаться.

По данным синоптиков, под утро 25 мая в Москве будет всего 8–10 градусов тепла, днем же воздух прогреется до 17–19 градусов. В ночь на субботу, 26 мая, похолодание продолжится — температура составит 5–7 градусов (в центре столицы 8–10 градусов). В области будет еще прохладнее — столбики термометров покажут всего 2–7 градусов тепла, местами будут наблюдаться заморозки до минус 2.

Однако, как сообщает агентство «Москва», уже в субботу, по данным синоптиков, тепло вернется в столицу. Днем в Москве воздух прогреется до 18–20 градусов, а в воскресенье будет солнечно и 21–23 градуса тепла.

25 мая в Ставропольском крае после экстренного предупреждения МЧС об ухудшении погоды выпал град размером с куриное яйцо.