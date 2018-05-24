Прямой эфир

Синоптики пообещали жителям Москвы заморозки

0
Фото: TASS/DPA/picture alliance/Arco Images G/Huetter, C.
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Москву надвигается холодный атмосферный фронт. Как сообщили в Гидрометцентре России, ближе к выходным в столичном регионе возможны заморозки — температура воздуха в ночь на пятницу постепенно начнет опускаться.

По данным синоптиков, под утро 25 мая в Москве будет всего 8–10 градусов тепла, днем же воздух прогреется до 17–19 градусов. В ночь на субботу, 26 мая, похолодание продолжится — температура составит 5–7 градусов (в центре столицы 8–10 градусов). В области будет еще прохладнее — столбики термометров покажут всего 2–7 градусов тепла, местами будут наблюдаться заморозки до минус 2.

Однако, как сообщает агентство «Москва», уже в субботу, по данным синоптиков, тепло вернется в столицу. Днем в Москве воздух прогреется до 18–20 градусов, а в воскресенье будет солнечно и 21–23 градуса тепла.

25 мая в Ставропольском крае после экстренного предупреждения МЧС об ухудшении погоды выпал град размером с куриное яйцо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сухая и теплая погода ждет москвичей 24 мая
Атмосферное давление в столице побило рекорд 1979 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017