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Град размером с яйцо выпал на Ставрополье

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В Ставропольском крае после экстренного предупреждения МЧС об ухудшении погоды выпал град размером с куриное яйцо. Об этом пишут жители в соцсетях.

Отмечается, что град шел вечером 23 мая в течение 10 минут. Пользователи сообщают о поврежденных автомобилях. Одна из местных жительниц рассказала, что ее град ударил по голове, передает NewsTracker. В ближайшие два дня в регионе ожидаются ливни, град, грозы и сильный ветер.

Портал iz.ru писал, что после урагана в Тюмени в Областную клиническую больницу № 2 обратились 39 пострадавших из-за сильного ветра. Многие пациенты жаловались на инородные тела в глазах. Также 20 мая девочка получила ушиб головного мозга в результате падения с трехметровой высоты.

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