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Сухая и теплая погода ждет москвичей 24 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в четверг, 24 марта, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, ветер северный 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

Температура ночью в Москве опустится до 8-10 градусов, порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

В Подмосковье днем температура воздуха прогреется до 20-25 градусов, ночью столбики термометров покажут 5-10 градусов. 

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