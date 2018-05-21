Атмосферное давление в столице побило рекорд 1979 года

В столичном регионе атмосферное давление побило рекорд 1979 года, когда был зафиксирован показатель в 1008 гПа.

По данным на 10:00 21 мая на метеостанции ВДНХ оно достигло 1009 гПа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал «Метеоновости». Ожидается, что к середине дня давление еще может подрасти на одну-две единицы.

«22 мая давление продолжит расти и составит 1011 гПа. Это значение близко к рекордному для этого дня (1013 гПа), но очередной рекорд вряд ли состоится», — говорится в сообщении портала.

Синоптики предупредили, что обычно высокое атмосферное давление сказывается на здоровье людей с сосудистыми заболеваниями, а также на тех, кто перенес инсульт или инфаркт.

На текущей неделе в столичный регион вернется теплая солнечная погода. Температура воздуха установится в районе 22 градусов, а грозы и дожди отступят.