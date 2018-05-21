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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 21 мая

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Фото: ТАСС/Артём Коротаев
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В понедельник, 21 мая, в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха прогреется до плюс 21 градуса.

По данным Гидрометцентра РФ, осадков не ожидается. Порывы ветра не будут превышать 3–8 м/c.

Теплая и сухая погода пришла на смену непрекращающимся осадкам и похолоданию. Все выходные в столице шел дождь, сопровождавшийся сильными порывами ветра из-за холодного атмосферного фронта. К утру воскресенья в городе выпало более 40% месячной нормы осадков.

С начала этой недели арктический воздух отступит, и солнечная погода вернется в столичный регион.

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