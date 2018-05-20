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Болотный газ взорвался под тротуаром в центре Москвы

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Хлопок болотного газа произошел под мостовой в центре Москвы, повреждено тротуарное покрытие.

«В районе дома 13/14 по 1-му Колобовскому переулку под тротуаром произошел, предварительно, хлопок болотного газа. Пострадавших нет», — цитирует ТАСС сообщение экстренных служб.

Площадь повреждения асфальта составила 1 кв. м, сообщает телеканал «360».

На месте ведут работы специалисты коммунальных служб.

9 мая сообщалось, что пять человек погибли в результате взрыва в угольной шахте в китайской провинции Хунань.

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