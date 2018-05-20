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Синоптики рассказали о потеплении в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Теплая солнечная погода вернется в столичный регион в начале следующей недели. Температура воздуха установится около 22 градусов, а грозы и дожди отступят.

Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, выходные дни 19 и 20 мая станут самыми холодными.

Дожди прекратятся в понедельник, температура воздуха начнет повышаться, добавила она, передает РЕН ТВ.

Дожди и грозы пришли в Москву и область в пятницу, одновременно с ними в регионе установилась прохладная ветреная погода. До утра субботы в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков.

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