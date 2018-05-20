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Около 60% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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За прошедшие двое суток в Москве выпал 31 мм осадков. Это составляет 60% месячной нормы мая.

«За неполные двое суток в городе выпало около 60% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 мм», — сообщили агентству «Интерфакс» в столичном метеобюро.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 20 мая, дожди в городе продолжатся, добавив еще 3–4 мм осадков к числу выпавших за май. Столбики термометров не поднимутся выше +18 градусов, усиления ветра на время осадков не ожидается.

Дожди продолжаются в Москве с пятницы. Так, к утру субботы в городе выпало более 40% месячной нормы.

Ранее синоптики предупреждали жителей столицы о грядущем похолодании из-за прихода в город арктического воздуха. Ожидается, что холодный атмосферный фронт сохранится и в начале следующей недели. 

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