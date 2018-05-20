Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 мая

В воскресенье, 20 мая, в Москве ожидается облачная погода и до 18 градусов тепла.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, днем местами возможен небольшой дождь, порывы ветра не будут превышать 5–10 м/c.

Ранее синоптики предупреждали жителей столицы о грядущем похолодании — в город пришли дождливый циклон и арктический воздух. Ожидается, что холодный атмосферный фронт сохранится и в начале следующей недели.

Дожди продолжаются в Москве с пятницы. Так, в ночь на субботу выпало более 40% месячной нормы осадков.