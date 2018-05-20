Министр культуры Мединский дал старт всероссийской акции «Ночь в музее»

Всероссийскую акцию «Ночь в музее» открыл в московском Музее Серебряного века министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Хочу сказать, что если в 2012 году из 89 млн экспонатов, находящихся на официальном учете в Музейном фонде РФ, выставлялось 4,5 млн, то сейчас демонстрируется более 7», — цитирует его «РИА Новости».

Для посетителей акции музеи и картинные галереи подготовили специальные программы: выставки, концерты, квесты и творческие занятия. Тема этого года звучит как «Шедевры из запасников».

В частности, в акции примет участие и киностудия «Союзмультфильм», которая покажет оригинальные декорации, которые использовались для съемок анимации. Также можно будет увидеть куклы: Чебурашку, крокодила Гену, Мартышку и Удава, старуху Шапокляк и др.

Московскую акцию открыл мэр Сергей Собянин.