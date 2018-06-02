Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

В субботу, 2 июня, в столичный регион вернется летнее тепло. Температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов.

Ночью в столице столбики термометров покажут от плюс 11 до плюс 13 градусов.

«Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с», –– прогнозирует сайт Гидрометцентра.

Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

В воскресенье погода существенно не изменится. Воздух прогреется до плюс 25 градусов.

В некоторых субъектах Центрального федерального округа на 2 июня синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра, пожароопасности или заморозков (в зависимости от области).

30 мая в Гидрометцентре рассказали, каким будет в Москве лето, предупредив, что после похолодания в начале июня установится теплая погода.