Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В субботу, 2 июня, в столичный регион вернется летнее тепло. Температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов.

Ночью в столице столбики термометров покажут от плюс 11 до плюс 13 градусов.

«Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с», –– прогнозирует сайт Гидрометцентра.

Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

В воскресенье погода существенно не изменится. Воздух прогреется до плюс  25 градусов.

В некоторых субъектах Центрального федерального округа на 2 июня синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра, пожароопасности или заморозков (в зависимости от области).

30 мая в Гидрометцентре рассказали, каким будет в Москве лето, предупредив, что после похолодания в начале июня установится теплая погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летнее тепло вернется в столицу на выходных
МЧС предупредило о сильном ветре в субботу в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017