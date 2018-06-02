МЧС предупредило о сильном ветре в субботу в Москве

Западный ветер с прорывами до 15 м/с ожидается в Москве в субботу, 2 июня. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

«Днем 02 июня с 09:00 до 21:00 переменная облачность, температура 21...23 градуса тепла, ветер западный 5–10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

По данным Метеобюро, в Москве также возможен кратковременный дождь.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве жителей Московского региона призывают к осторожности и внимательности.

«Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!», — говорится в sms-рассылке МЧС.

Погода в России в начале июня преподносит сюрпризы. Так, 1 июня в городах Башкортостана и ряде других регионов выпал снег.