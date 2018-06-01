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Летнее тепло вернется в столицу на выходных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Синоптики прогнозируют потепление в Москве до плюс 24 градусов в выходные. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам специалистов, уже 2 июня произойдет смена воздушных масс, а теплый атмосферный фронт приблизится к Москве с запада и северо-запада.

«Облаков на небосводе будет больше, местами пройдет небольшой дождь, а вот температура возвратится к климатической норме», — цитирует сообщение центра агентство городских новостей «Москва».

По прогнозам метеорологов, в ночь на 2 июня температура воздуха составит плюс 7–9 градусов, по области — плюс 5–10 градусов, днем в городе ожидается плюс 22–24 градуса, в Московской области — плюс 20–25 градусов. Скорость ветра будет достигать 5–10 м/с, атмосферное давление понизится до 744 мм рт. ст. Такая же теплая погода сохранится и 3 июня.

В пятницу,1 июня, погода в столице будет соответствовать апрельским показателям. Днем столбики термометров в городе поднимутся до 12–14 градусов.

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