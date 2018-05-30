В Гидрометцентре рассказали о погоде летом в Москве

В первую неделю лета москвичей ждет резкое похолодание, порывистый ветер и дожди. Об этом рассказал директор Гидрометцентре России Роман Вильфанд.

Как отмечает телеканал «360», 1 июня температура воздуха в столичном регионе будет ниже нормы на пять градусов.

Так, днем столбики термометров покажут не больше +11…+13 градусов. Ночью возможно похолодание до +3…+5. В Подмосковье ожидаются заморозки до 0.

«Сейчас в городе достаточно изменчивая циркуляция воздуха, поэтому погода в течении недели будет меняться резко от потепления к похолоданию», — рассказал Вильфанд.

По его словам, все грядущее лето будет характеризоваться неустойчивой погодой. Жара будет резко сменяться дождливыми и прохладными днями.

При этом синоптик отметил, что летом из-за возрастающей энергии атмосферы, растет и риск появления ураганов.

«Предсказать их за месяц невозможно, но за два-три дня мы стараемся предупреждать москвичей», –– отметил глава Гидрометцентра.

2 июня в столицу вернется тепло. Воздух прогреется до +19…+24 градусов. Однако ночью по-прежнему будет холодно – от +2 до +7.

В пятницу также будет тепло, однако в столичном регионе усилится ветер. Его порывы могут достигать 12-17 м/с.

Ветер стихнет, и погода стабилизируется только к началу новой недели.