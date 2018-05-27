Теплая и сухая погода ожидает москвичей в воскресенье

Переменная облачность без осадков и до 23 градусов тепла ожидаются в столичном регионе. Такой прогноз на воскресенье, 25 мая, дали специалисты гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура воздуха прогреется до 21-23 градусов, а в ночь на понедельник она составит 10-12 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В области днем температура поднимется до плюс 24 градусов, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, преимущественно в северных и северо-восточных районах. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов.