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Чемпионат мира по 3D-граффити впервые прошел в Москве

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Первый чемпионат мира по 3D-граффити прошел в Москве 26 мая. Состязание проходило на теплоходе, который двигался по реке.

Победу одержал уличный художник из Челябинска — Тимур «Бразилец». После окончания соревнования победитель признался, что не смог реализовать все свои задумки.

«К сожалению, холсты были очень большие для того, чтобы за отведенное организаторами время сделать действительно качественную работу с большим количеством деталей. Уверен, что результат был бы еще лучше, будь холсты немного меньше», — отметил художник.

Работы участников оценивали члены звездного жюри, в том числе телеведущая Ксения Бородина и заслуженный художник России Никас Сафронов.

«Задача этого мероприятия – показать, что созданием граффити нужно заниматься людям, которые владеют техникой живописи, графики, которые могут написать хорошую картину даже на стене. К примеру, работы британского уличного художника Бэнкси считаются арт-объектами и выставляются в музейных пространствах», — считает Сафронов. Художник выразил уверенность, что работы участников чемпионата будут в скором времени выставлены в галереях.

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