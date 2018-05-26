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Жители России смогут увидеть пролет МКС в небе с 25 мая по 2 июня

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Фото: TASS/Zuma/Nasa
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Жители Москвы смогут увидеть пролет Международную Космическую станцию (МКС) в вечернем небе с 25 мая по 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

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Согласно сообщению МКС невооруженным глазом можно будет увидеть в небе над столицей после 22:00. МКС перемещается по небосводу очень быстро и обращает на себя внимание наблюдателей, а по яркости может соперничать с Венерой и Юпитером, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также в планетарии пояснили, что один виток МКС совершает приблизительно за 1,5 часа и движется всегда с запада на восток. Видимо станция становится на определенном отрезке своего пути, отражая солнечный свет так же, как луна.

Чтобы увидеть полет МКС необходимо посмотреть на небо над западным горизонтом. Сотрудник Московского планетария, астрофизик Александр Перхняк рассказал, что станция похожа на быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета.

14 мая стал известен состав ближайшей экспедиции на МКС. 6 июня россиянин Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньен и представитель Европейского космического агентства Александр Герст отправятся на МКС на корабле «Союз». В космосе они пробудут более полугода — 187 дней.

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